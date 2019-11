Cassano allo Ionio (Cs), Papasso: “Riattivato il Banco Alimentare”

A Cassano allo Ionio, con l'avvenuta rielezione del sindaco Gianni Papasso, come priorità anticipata dallo stesso, sia durante la recente campagna elettorale, sia nelle prime ore dall'esito delle urne, torna, già dai prossimi giorni, anche il Banco Alimentare per la lotta alla povertà, in favore delle circa 500 famiglie già assistite nella precedente sindacatura. Il primo cittadino, conscio delle criticità che albergano nella comunità locale, da tempo alle prese con la crisi stringente che sta interessando il Paese e il Sud, in modo particolare, ritiene necessario offrire – è scritto nel comunicato stampa del Comune di Cassano allo Ionio - a tante famiglie una boccata di ossigeno attraverso la consegna mensile di un contenitore ricco di generi alimentari di prima necessità, proporzionato ai nuclei destinatari e alle loro esigente. Per una questione di continuità, l'operazione meglio indicata come "Programma di Lotta alla Povertà", per conto del comune di Cassano, sarà gestita, dall'Associazione Banco delle Opere di Carità – Calabria, con sede a Cirò Marina. L'istituzione del Banco Alimentare, nell'ambito delle politiche sociali messe in campo dal sindaco Papasso e dalla sua amministrazione, ricordiamo che venne istituito nel 2013.

"La riattivazione del Banco Alimentare - ha riferito il sindaco Gianni Papasso, al termine dell'incontro che stamane ha avuto nel Palazzo di Città con il responsabile del Banco delle Opere di Carità, Giovanni Rizzo - è un segnale concreto della sensibilità dell'istituzione locale, verso le fasce più deboli della cittadinanza cassanese, che stenta a sopravvivere alla crisi economica, sociale e occupazionale che sta attanagliando anche il nostro comune. L'ente locale, ha aggiunto, in silenzio e a tutela della dignità e privacy delle tante famiglie assistite, si adopererà, così come è avvenuto nel recente passato, affinché continui a essere garantita questa provvidenza mensile. Già nei prossimi giorni, a cura degli operatori di settore dell'ente locale, si riprenderà - ha sottolineato Papasso - da dove il percorso venne interrotto per le note vicende che hanno interessato il Comune, nel mese di novembre del 2017, con la distribuzione che interesserà le 500 famiglie di cui al bando precedente. Nel frattempo - ha riferito il sindaco - la nuova amministrazione comunale già all'inizio del 2020, procederà alla pubblicazione del nuovo bando. Solidarietà umana, vicinanza e sostegno istituzionale, dunque, ha concluso il sindaco Papasso, saranno la bussola che orienteranno la nostra azione amministrativa soprattutto per la nostra gente in difficoltà".