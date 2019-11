Orrico (M5S): "Biblioteca nazionale Cosenza un unicum"

"Un gioiello come la Biblioteca nazionale che ospita anche degli scavi archeologici, che e' assolutamente un unicum nel Paese, va promosso al meglio e le attivita' poste in essere sono gia' diverse, come l'art bonus e poi tutta una serie di investimenti che riguardano la rilegatura del patrimonio e la digitalizzazione". Lo ha detto il sottosegretario ai Beni e le Attivita' culturali Anna Laura Orrico (M5S), in visita istituzionale alla Biblioteca Nazionale di Cosenza.

"La Biblioteca civica - ha aggiunto - e' attenzionata da me da tempo. Sto mettendo insieme tutti i pezzi per poter avanzare una serie di proposte che voglio discutere con l'Accademia cosentina, le istituzioni competenti, con le associazioni e la comunita'. Non voglio calare dall'alto la decisione e il tavolo di raccordo sara' avviato prima di Natale".