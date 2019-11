Cosenza: continua il tasting tour esperienziale de iGreco

Il senso della Calabria, continua il tasting tour esperienziale de iGreco. Venerdì 15 e sabato 16, i prestigiosi vini dell'Azienda di Cariati saranno protagonisti all'evento regionale dedicato al food, al territorio e all'innovazione Made in Calabria in programma al Castello Svevo.

Al tavolo delle degustazioni, voluto e coordinato da Corrado Rossi e Pietro Petramala per continuare a promuovere la bella Primavera del vino calabrese, ci sarà anche il rosso Catà a narrare, attraverso le emozioni del Gaglioppo, la Calabria distintiva, quella che rapisce lo spirito, mente e corpo.

Tra le oltre venti realtà aziendali coinvolte, a rappresentare iGreco nello storytelling della Calabria autentica intrecciato con la presentazione dell'identità e della mission aziendale, sarà il direttore marketing Tommaso Greco.

Dopo le tappe negli USA, dall'Arizona alla California, dal Colorado fino a New York e dopo quella di Corigliano-Rossano per la Camminata tra gli Ulivi, di Cosenza per la Festa del Cioccolato, di San Donato di Ninea per l'inaugurazione del Rifugio a Piano di Lanzo, il tasting tour che sarà ospitato nel weekend del 16-17 novembre nella Città di Telesio, proseguirà domenica 8 dicembre ad Altomonte con 'A Piruccheddra, evento che chiude la serie di tappe che in questi due mesi hanno visto l'azienda cariatese in giro per i territori.