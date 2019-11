Castrovillari (Cs), Giunta approva progetto miglioramento e messa in sicurezza della viabilità rurale

La Giunta municipale di Castrovillari questa mattina ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità rurale delle contrade Celimarro- Varco Amendola- Gammellone - Piano delle Rose in agro di Cammarata, per il quale l'Amministrazione comunale, attraverso il Piano di Sviluppo Rurale Regionale, Misura 4.3.1 – annualità 2014/2020- riguardante provvidenze a sostegno per investimenti nelle infrastrutture, necessarie all'ammodernamento ed all'adeguamento dell'agricoltura e silvicoltura, ha ricevuto, per averli saputi intercettare con un'apposita proposta, oltre 248 mila euro.

Lo hanno reso noto a termine della riunione il Sindaco e la Vice, rispettivamente Domenico Lo Polito e Francesca Dorato , i quali precisano che "l'opera, per una capacità messa in campo dall'ex assessore Aldo Visciglia, inciderà su quel patrimonio rurale locale, dove operano risorse umane , bisognose sempre più d'infrastrutture adeguate che supportino i collegamenti nell'area per le attività che v'insistono".

"Questo è parte di quel lavoro, portato avanti dalla maggioranza – fanno presente gli amministratori- nell'interesse del Territorio e, nello specifico, di quell'agricoltura che connota la nostra realtà, tra produzioni tipiche e d'eccellenza".