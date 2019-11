Castrovillari (Cs), sabato l’inaugurazione della nuova isola ecologica

Sabato mattina, 16 novembre, alle ore 11, verrà inaugurata la nuova Isola Ecologica che si trova nella zona PIP, sulla strada che porta alla Casa Circondariale.

Lo annunciano per conto dell'Amministrazione comunale di Castrovillari il sindaco e l'assessore all'Ambiente, rispettivamente Domenico Lo Polito e Pasquale Pace, i quali invitano la cittadinanza a partecipare ricordando "che la struttura è molto più vicina al centro abitato e, quindi- precisano-, facilmente utilizzabile e raggiungibile".

"Servirà -aggiungono- a dare maggior supporto alla raccolta differenziata oltre che all'intera logistica messa in campo dalla ditta che espleta il servizio in città".

"Un'ulteriore fattore per aiutare meglio i cittadini e accompagnarli a differire e conferire rifiuti ingombranti- spiegano gli amministratori- che compartecipa, con altre azioni messe in campo, a far capire l'importanza di cambiare vecchie abitudini e conoscere la portata del diversificare come valore per l'ambiente che non può realizzarsi senza il loro indispensabile coinvolgimento".

"La nuova Isola Ecologica -viene ancora ricordato da Lo Polito e Pace- sarà anche pienamente integrata all'interno del nuovo programma di rilevamento con i mastelli dotati di microchip per la tracciabilità del conferimento della frazione secca non riciclabile (indifferenziato), oltre ad essere da supporto per il conferimento delle altre frazioni qualora si fosse impossibilitati a rispettare il calendario di conferimento porta a porta".