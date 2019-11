Mezzo pesante in avaria sull’A2, chiuso temporaneamente tratto ad Altilia (Cs)

Provvisoriamente chiuso al traffico – in direzione nord – un tratto dell'A2 'Autostrada del Mediterraneo', a causa di un mezzo pesante in avaria tra il km 283,000 al km 279,000 ad Altilia in provincia di Cosenza.

Al momento, per i veicoli leggeri viene consigliata l'uscita presso lo svincolo di 'Altilia Grimaldi' con rientro allo svincolo di 'Rogliano'.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine, per la gestione dell'evento e per ripristinare la regolare circolazione in piena sicurezza nel piu' breve tempo possibile