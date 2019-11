Corigliano-Rossano (Cs), Masterclass di comunicazione e cinema: si cercano partner per rafforzare offerta didattica destinata a studenti

MUSE 2.0/Masterclass di comunicazione e cinema, ampliare e rafforzare l'offerta didattica destinata agli studenti, coinvolgendo la rete istituzionale ed imprenditoriale del territorio. Sottende questi obiettivi l'appello dell'associazione di volontariato Tutto ciò che è Vita rivolto a quanti intendono diventare partner e protagonisti del progetto e dell'evento che partirà sabato 23 a Corigliano-Rossano.

L'ambizione che intendiamo condividere – spiega il Presidente dell'associazione Eugenio Fortino – è quello di far diventare questo progetto che è di formazione o una vera e propria opportunità ed esperienza sociale di confronto, dibattito e crescita per le nuove generazioni del nostro territorio.

Patrocinato dal Comune di Corigliano Rossano ed organizzato in collaborazione con l'I.I.S Luigi Palma e con l'I.I.S. Alberghiero il Multitalents Uncovering & Shaping Through Education (M.U.S.E. 2.0) si avvarrà di personale docente altamente qualificato ed affermato nel settore cinematografico e giornalistico: da Aurelio Grimaldi, scrittore del romanzo Mery per sempre, divenuto lungometraggio nel 1988 ad opera del regista Marco Risi a GianFilippo Ascione, stretto collaboratore di Federico Fellini, interprete e sceneggiatore di film dal calibro internazionale, come Cover-Boy, La bomba, Il viaggio della sposa, Un paradiso di bugie, Prestazione straordinaria, La bionda, L'orso di peluche, Al lupo al lupo, Il conte Max, La bocca, Stasera a casa di Alice, Ginger e Fred. A confrontarsi con i giovani partecipanti alla Masterclass anche la giornalista, responsabile della comunicazione di Rai 1, Enza Gentile.