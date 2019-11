Maltrattamenti in asilo del Cosentino, Calabria (FI): “Sinistra affossa legge su videosorveglianza”

"Arrestate due maestre d'asilo nel cosentino per maltrattamenti sui bambini di cui avrebbero dovuto occuparsi. E' l'ennesima bruttissima vicenda che testimonia l'emergenza alla quale la sinistra di governo ha deciso di voltare le spalle". Lo afferma la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "La nuova maggioranza che a parole si dichiara vicina ai piu' deboli - prosegue - ha scelto di affossare in Senato la proposta di legge per introdurre sistemi di videosorveglianza in asili e strutture socio-assistenziali per anziani e disabili che era stata approvata alla Camera su testo a mia prima firma. Cosi' continuera' ad essere molto difficile prevenire gli abusi su chi non puo' difendersi da solo e le Forze dell'Ordine avranno uno strumento in meno per reprimere i reati. Ci auguriamo che la sinistra si ravveda perche' questa legge e' attesa da tantissime famiglie".

Dettagli Creato Mercoledì, 13 Novembre 2019 11:48