Il 15 novembre convegno a Cosenza sulla ripartenza del Sud

"Dobbiamo rilanciare il Sud attraverso la corretta amministrazione. L'obiettivo? In Calabria bisogna sostenere, lo sviluppo e l'attuazione di progetti e programmi dedicati alla circular economy. Ciò significa non solo iniziative in grado di promuovere il riciclo ma anche capaci di prevenire ed eliminare la produzione di rifiuti, migliorare l'efficienza d'uso delle risorse e sostenere la circolarità in tutti i settori economici dell'Unione".

Di questo si parlerà, con gli amministratori calabresi, nel convegno organizzato dal movimento d'opinione regionale Un'Altra Storia che si terrà nella città di Cosenza, il giorno 15 Novembre 2019, alle ore 17,00, presso l'hotel Royal in Via Medaglie D'oro. Modera Gianfranco Bonofiglio direttore La Voce Cosentina, introduce Vincenzo Granata coordinatore Flat Tax Cosenza e Vicepresidente Vicario ATO Cosenza, intervengono Salvatore Pichierri Democrazia Mediterranea, Mimmo Bilotta Economista, Domenico Ziccarelli Assessore Ambiente Comune di Rende, Raffaele d'agostino consigliere comunale Gioia Tauro, Paolo Calabrese Sindaco di San Martino di Finita, Angelo Barbiero consigliere comunale di Pedivigliano, Francesco Falsetti Cleto, Claudio Albanese consigliere comunale Pedivigliano, Gioacchino Lorelli Sindaco di San Pietro in Amantea. Conclude Maximiliano Granata Presidente del Consorzio Valle Crati .