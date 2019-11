Maltempo, tromba d’aria a Cariati (Cs): distrutti 6 ettari di serre

Una tromba d'aria che si è abbattuta nel primo pomeriggio nel comune di Cariati (CS) - comunica Coldiretti Calabria - ha scoperchiato e distrutto 6 ettari di serre coltivate ad ortaggi (vedi foto)in particolare fragole. Un danno rilevante per l'azienda agricola che è stata colpita. Coldiretti esprime forti preoccupazioni anche per i violenti nubifragi che hanno interessato la Calabria in particolare la fascia jonica che secondo alcune prime stime potrebbero aver causato danni all'olivicoltura proprio nel periodo di raccolta.

