Liberaldemocratici Italiani, Giovanni Marchese nominato portavoce di San Vincenzo La Costa (CS)

Su indicazione degli iscritti di San Vincenzo La Costa, il presidente provinciale di Cosenza, Osvaldo Piacentini, ha nominato quale portavoce del partito dei Liberaldemocratici Italiani a San Vincenzo La Costa, Giovanni Marchese.

"Ringrazio del lavoro sin qui svolto dal portavoce Marchese. Il partito continua a radicarsi sul territorio con una squadra di persone per bene e da sempre attente alle esigenze della comunità locale e dei suoi cittadini. Sono certo - ha dichiarato Piacentini - che grazie a questo grande entusiasmo e passione per la politica continueranno le adesioni e l'azione di buona politica nel contesto di questa importante provincia. A Giovanni Marchese, ora impegnato, a rappresentare ottimamente Liberaldemocratici Italiani a San Vincenzo La Costa, faccio i migliori auguri di buon lavoro a nome di tutti i liberaldemocratici cosentini. Il Partito, continua a radicarsi sul territorio con una squadra di persone per bene e da sempre attente alle esigenze della comunità locale e dei suoi cittadini. Sono certo - ha continuato Piacentini - che grazie a questo grande entusiasmo e passione per la politica continueranno le adesioni e l'azione di buona politica nel contesto di questa importante provincia".

Da portavoce, Marchese ha assicurato che, "con questa squadra, darà di certo nuovo impulso alle linee programmatiche e agli obiettivi del partito e continuerà nella politica di crescita e tutela degli interessi della comunità".

Nelle prossime settimane sono previste nuove adesioni che andranno ad arricchire ulteriormente i Liberaldemocratici Italiani.