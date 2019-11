Tortora (Cs), Papa: “Nessuna candidatura certa per le prossime amministrative”

"In riferimento a qualche dichiarazione ed articolo giornalistico, intendo precisare che attualmente sono consigliere comunale di minoranza che svolge attività politico-amministrativa di opposizione, anche se in forma leale e costruttiva a favore del territorio e della collettività tortorese. Circa le prossime elezioni amministrative che si terranno a Maggio 2020, già alcuni mesi fa ho fatto presente in altre sedi, che con diversi amici stiamo lavorando, non solo per la formazione di una lista, ma soprattutto per quel che bisogna fare e programmare a favore del vasto e variegato territorio e per la soluzione di problematiche collettive importanti. Al di là delle fantasiose esternazioni giornalistiche, ancora non vi sono candidature certe e predefinite e per quel che mi riguarda, dopo dieci anni di attività politica, se sarò candidato, lo sarò da capolista, fermo restando il dialogo che c'è stato e ci sarà ancora con tutti coloro che vogliono il bene di Tortora e dei suoi cittadini". Lo afferma, in una nota, Raffaele Papa, consigliere comunale di Tortora.

