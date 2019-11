Cosenza, Bianca Rende (Italia Viva) non parteciperà al consiglio comunale sul dissesto

"Non parteciperò al Consiglio Comunale indetto per il riconoscimento dello stato di dissesto di Cosenza. Non parteciperò per i motivi illustrati nel comunicato dell'opposizione ma anche perché non voglio che si possa pensare, neppure per un istante, che io abbia qualcosa da condividere con quanti in questi giorni si affannano per evitare che questa consiliatura abbia fine e venga data nuovamente la parola agli elettori. Del resto, quello che avevo da dire sulla scellerata, dissennata gestione della cosa pubblica portata avanti da questa maggioranza, che ha trovato nei suoi consiglieri (e a volte anche in qualche ben identificato consigliere di opposizione) puntelli indispensabili alla sua deleteria azione amministrativa, l'ho detto in questi anni denunziando in maniera puntuale tutto quello che la Corte dei Conti ha poi certificato. E non c'era bisogno di essere di parte per sottolineare le cose che non andavano: bastava tenere presente quanto dichiarato ogni volta dai Revisori dei Conti nelle loro relazioni, precise, puntuali e senza possibilità di smentita. Ma si è voluti essere ciechi e sordi ed approvare ogni sconcezza contabile portata in Consiglio Comunale: ed oggi questo è il risultato, che desta scandalo senza precedenti. A nulla valgono le chiacchiere di chi vorrebbe addossare responsabilità ai Borbone o forse, per restare in un tema caro al sindaco, ad Alarico: la realtà è che per la prima volta nella sua storia Cosenza va in dissesto e saranno i cittadini meno protetti, quelli socialmente ed economicamente più deboli a pagarne le spese. Di fronte a questo sfacelo, bisogna fare chiarezza davanti alla Città, una chiarezza che vada al di là delle chiacchiere e che sia tangibilmente percepita da tutti: chiunque sarà presente in Consiglio Comunale, qualunque sia il suo voto, consentirà la prosecuzione di questa consiliatura e dimostrerà di essere attaccato più al seggio conquistato che al bene di Cosenza". Lo afferma in una nota Bianca Rende Consigliere "Italia Viva" Cosenza.

Dettagli Creato Domenica, 10 Novembre 2019 17:05