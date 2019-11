Il ritorno dei mercatini di Natale con il Villaggio di Babbo Natale in Villa Nuova a Cosenza

Il ritorno dei mercatini di Natale con il Villaggio di Babbo Natale in villa nuova è realtà.

L'associazione mercatino di Natale ha avuto il via libera da parte dell'amministrazione comunale per l'allestimento del tradizionale mercatino di Natale in città nella suggestiva e storica location della villa nuova a Cosenza.

Molte le novità per grandi e piccini. La Casa di Babbo Natale sarà l'attrazione principale di un progetto che vede la villa nuova arricchirsi con stand di prodotti tipici, giostrine, addobbi e luci natalizie.

Insomma non resta che attendere. Nel frattempo in villa nuova fervono i preparativi con gli allestimenti già in corso.

Appuntamento quindi alle prossime settimane con apertura ufficiale prevista per il 22 novembre.