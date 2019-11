Mezzo pesante intraversato, stop traffico sulla SS 107

Il traffico sulla strada statale 107 Silana Crotonese e' provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni a Cerenzia (KR) per la presenza di un mezzo pesante intraversato al km 98,900. Al momento il traffico viene deviato con uscita obbligatoria in direzione nord, al km 97,900 (bivio Cerenzia) e in direzione sud al km 99,100 (bivio di Caccuri). Sul posto e' presente il personale di Anas e delle forze dell'ordine per la gestione della viabilita' e per il ripristino della normale circolazione nel piu' breve tempo possibile.

Dettagli Creato Sabato, 09 Novembre 2019 18:17