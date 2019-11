Corigliano Rossano: salvo il servizio dell'Agenzia delle Entrate

Idoneità dei locali dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione in via della Stampa, anche su questa vicenda di paventata diminuzione o soppressione di servizi, al pari di altre analoghe ereditate e subite da questa Città e dall'intero territorio, l'Amministrazione Comunale ha riservato sin da subito la massima attenzione necessaria.

È quanto ribadisce il Sindaco Flavio Stasi sottolineando che proprio per evitare eventuali chiusure o annunciati accorpamenti e scongiurare, quindi, ulteriori disservizi ai cittadini sono stati presi sin da subito contatti con i dirigenti regionali dell'Agenzia, si è già aperto da settimane un percorso per individuare insieme tutte le possibilità, attualmente in fase di valutazione, e sono già stati effettuati più sopralluoghi. Le indiscrezioni di qualche giorno fa, dunque, provengono da fonti molto poco attendibili o volutamente distratte.

Ufficio nevralgico, prezioso e fondamentale sia per il grande e complessivo indotto servito sia, quindi, per quanti prestano servizio nella sede cittadina – aggiunge il Primo Cittadino – l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia) rimarrà a Corigliano-Rossano.

Le istanze manifestate dalla direzione provinciale dell'Agenzia circa l'esigenza di operare in locali più adeguati sono già state prese in considerazione dall'Amministrazione comunale che ha già individuato soluzioni alternative attraverso locali di proprietà comunale funzionali a garantire e a migliorare il servizio cittadino.