Rossano: il Movimento 5 Stelle si interroga sulle Regionali

L'appuntamento è per sabato 16 novembre, alle ore 17, presso l'Hotel Roscianum, in Corigliano Rossano. La ragione dell'incontro è ormai da settimane, oggetto di discussione sulla stampa: "Elezioni regionali e M5S. Quali prospettive in Calabria?". Andare oltre i nomi. Soffermarsi, anche solo per un evento, sull'identità e sui valori, che dalla nascita, contraddistinguono il Movimento Cinque Stelle: è questo l'obiettivo fissato, e dichiarato, dagli attivisti di Corigliano Rossano, che hanno voluto fortemente organizzare l'incontro. Tutti illustri gli ospiti invitati a confrontarsi. Tre Parlamentari della Repubblica, tre Consiglieri regionali: Francesco Forciniti, Vittoria Baldino, Dalila Nesci, Roberta Lombardi, Antonella Laricchia, Andrea Greco. Tre consiglieri regionali, che nei rispettivi territori hanno registrato un ampio consenso elettorale. Tre Parlamentari, noti e apprezzati in Calabria. Ognuno con la sua storia, con la sua forte motivazione di appartenenza al Movimento Cinque Stelle. Tra di loro, e con loro, attivisti e cittadini. Una comunità in raccolta, dunque, per condurre, la forza politica, che ha rivoluzionato negli ultimi anni, idee e modo di fare politica in Italia, lungo il percorso dell'eroe: "Dove si trova oggi il M5S? Dove ambisce a trovarsi? Cosa gli impedisce di raggiungere gli obiettivi prefissati? Cosa può fare per superare l'ostacolo?". Le risposte non possono non influenzare la prossima campagna elettorale. Sedici novembre, alle ore 17, presso l'Hotel Roscianum in Corigliano Rossano. Il conto alla rovescia è partito.

Dettagli Creato Sabato, 09 Novembre 2019 16:32