Corigliano Rossano (Cs), domani la manifestazione “Vivi il Borgo”

"Vivere il proprio territorio significa, per noi, valorizzare anche in periodi diversi dal solito i luoghi della nostra città. Così, in antitesi alla stagione alle porte, domenica 10 Novembre come Associazione 'Terra E Popolo - Cittadinanza e Solidarietà' e movimento 'Schiavonea e Sant'Angelo Puliti' abbiamo deciso di replicare nell'area urbana rossanese della nostra nuova e vasta città la manifestazione "Vivi il Borgo" che a Schiavonea ha avuto due appuntamenti suscitando interesse e portando nei vicoli del borgo marinaro centinaia di persone. Musica e cultura si fonderanno sotto la Torre all'insegna di un pomeriggio di divertimento e riflessione. Uscire fuori da quei parametri che vedono il nostro lungomare frequentato solo nel bimestre Luglio/Agosto può essere importante se vediamo quel luogo come una risorsa per la nostra città. Amare la nostra terra vuol dire farla vivere, i luoghi vivono grazie alle persone che li abitano. Vi aspettiamo domani, alle 18:00, per un pomeriggio di musica, arte e poesia". E' quanto si legge nel comunicato stampa dell'associazione 'Terra e Popolo'.

