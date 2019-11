Sanità, Osservatorio sulla fusione di Corigliano Rossano: “Bene conferenza dei sindaci”

L'Osservatorio Permanente sulla Gestione e gli Effetti della Fusione esprime ampia soddisfazione per la decisione assunta dal Sindaco Flavio Stasi di convocare la conferenza dei sindaci nella qualità di primo cittadino della città per dimensione demografica più grande della provincia di Cosenza. «E' uno degli effetti derivanti dal processo di fusione» – fa sapere il Presidente dell'Osservatorio Vincenzo Figoli – che sottolinea l'importanza del ruolo svolto dalla conferenza in materia di bilancio, di indirizzo e di controllo del sistema sanitario.

Il sindaco Stasi nelle ultime ore ha inviato una nota di convocazione ai colleghi dell'intera provincia per mercoledì 13 novembre 2019 – presso la sala del consiglio provinciale di piazza XV Marzo, a Cosenza, in prima seduta alle ore 13 e in seconda alle ore 16. I punti all'ordine del giorno: elezione del comitato di rappresentanza e iniziative da intraprendere rispetto alla questione sanità.

«In più occasioni, già ai tempi del commissariamento, abbiamo sollecitato l'avvio delle procedure per assumere possesso dell'ufficio di presidenza della conferenza al fine di portare sul tavolo dei sindaci le problematiche che affliggono l'intero territorio. Il Sindaco Stasi – continua Figoli – ha dato vita a questo nuovo processo di straordinario e radicale cambiamento da noi tanto auspicato. Come Osservatorio esprimiamo la più ampia soddisfazione per la decisione assunta, nella piena consapevolezza che agiremo come organismo di vigilanza e monitoraggio in linea con gli scopi statutari e nell'esclusivo interesse delle comunità».