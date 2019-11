"Riprovazione per la decisione del centrosinistra cosentino di disertare il consiglio comunale che deciderà del dissesto del comune di Cosenza.

Questo, e non solo, nel documento rilasciato da Laboratorio Riformista Calabrese all'esito della riunione che ha tenuto presso la propria sede cosentina in data odierna.

Dalla riflessione sui casi di Castrovillari, Cariati e Cosenza, oltre che sul giudizio della Corte dei Conti sul bilancio regionale, Laboratorio Riformista trae conclusioni allarmate.

Forte la convinzione che la coerenza ai valori del riformismo italiano imponga alle forze politiche di assicurare ai cittadini la migliore gestione delle risorse finanziarie pubbliche e il più ossequioso rispetto delle norme di contabilità pubblica preordinate al controllo democratico dell'uso di tali risorse.

Stigmatizzati gli esempi di Mario Oliverio e Mario Occhiuto, a cui la Corte dei Conti ha contestato una gestione irregolare della gestione di bilancio, minata, nel requisito fondamentale dell'attendibilità, dalle pratiche preordinate alla manipolazione dei risultati di amministrazione.

Stigmatizzato pure il "benevolo e paternalistico atteggiamento mantenuto dalla Regione nei confronti degli amministratori comunali", per usare le parole della Corte dei Conti, che ad avviso del Laboratorio ha prodotto l'ingiustificato aumento della spesa degli enti locali, a tutto danno dei cittadini, con l'applicazione delle aliquote massime e la riduzione del livello e della qualità dei servizi pubblici locali. Un atteggiamento che avrebbe addirittura favorito derive di malgoverno mai raggiunte prima.

Un malgoverno che il più delle volte è nascosto dietro la narrazione dell'evasione della fiscalità locale e dell'inciviltà dei cittadini.

Laboratorio Riformista Calabrese chiede quindi alle forze che si richiamano alle posizioni di centrosinistra di impegnarsi per il risanamento finanziario degli locali, rompendo con gli schemi clientelari ancora pervasivi nella pubblica amministrazione locale. E chiede pure che i prossimi candidati delle regionali e delle comunali dei partiti di centrosinistra si impegnino per una graduale riduzione delle aliquote fiscali per i cittadini cosentini e calabresi". Lo afferma una nota del Laboratorio Riformista Calabrese