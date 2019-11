40enne trovato morto in casa a Rende, esclusa ipotesi omicidio

Il corpo senza vita di un uomo di 40 anni e' stato trovato in una casa diroccata a "Quattromiglia" di Rende. Ad avvisare i vigili urbani ed i carabinieri sono stati alcuni abitanti della zona, che avevano avvertito un forte odore provenire dalla casa. Sul corpo del quarantenne, che viveva in condizioni disagiate, non sono stati riscontrati segni di violenza. Il che porta ad escludere che l'uomo possa essere stato ucciso. S'ipotizza, dunque, che il quarantenne sia morto per cause naturali.

Dettagli Creato Venerdì, 08 Novembre 2019 20:09