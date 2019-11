Corigliano Rossano (Cs), aperte le iscrizioni alla masterclass di cinema e comunicazione

"Corigliano-Rossano dà il via al Progetto M.U.S.E. 2.0 Multitalents Uncovering & Shaping Through Education, che inizierà con una Masterclass di cinema e comunicazione. Ospiti d'eccezione in questo primo appuntamento saranno Aurelio Grimaldi, regista e autore di moltissimi film di successo come Mary per Sempre; Gianfilippo Ascione, sceneggiatore internazionale e già stretto collaboratore di Federico Fellini; Enza Gentile, responsabile area comunicazione di Rai 1. Obiettivo del progetto è la realizzazione di un vero e proprio film, con la partecipazione di tutti i partecipanti delle Masterclass. È possibile iscriversi al progetto per il quale sono riconosciuti crediti formativi". È quanto fa sapere l'assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo invitando, anche a nome del Sindaco Flavio Stasi e dell'assessore alle politiche sociali Donatella Novellis, a cogliere questa importante opportunità di crescita e formazione personale e collettiva e di visibilità per il territorio nonchè di prevenzione primaria e promozione all'inclusione sociale. La Masterclass si svolgerà venerdì 22 e sabato 23 novembre presso la Comunità Salesiana di Corigliano-Rossano.

L'Associazione Tutto ciò che è Vita, rappresenta dal presidente Eugenio Fortino, è la promotrice dell'evento, in partnership con il Comune di Corigliano-Rossano e con l'Istituto Scolastico Luigi Palma. Inoltre, l'iniziativa è patrocinata dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, dal Museo Diocesano e della Comunità Salesiana di Corigliano-Rossano.

La Masterlass è rivolta a studenti delle scuole superiori (1 punto di credito e assenza giustificata), docenti (16 ore di formazione), pedagogisti ed educatori, giornalisti e a coloro i quali sono interessati. Verrà rilasciato attestato di partecipazione a tutti i presenti. Per informazioni e per le iscrizioni è possibile inviare una mail all' Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contattare il numero 3925843470.

Durante la Serata di Gala di sabato 23 novembre al Castello Ducale saranno proiettati i cortometraggi inediti realizzati dai partecipanti delle precedenti masterclass, e verranno valutati da una giuria per poi proporli ai principali canali di distribuzione cinematografica nazionali. L'Istituto Alberghiero di Corigliano-Rossano predisporrà un catering degustativo con tutte le eccellenze del territorio.

Tessitori di talenti in questa società liquida. Questo è lo slogan del progetto M.U.S.E. 2.0, che mira a far diventare il territorio di Corigliano-Rossano una fucina di artisti. Gli organizzatori fanno sapere che l'obiettivo del progetto sarà quello di realizzare un vero e proprio film sul nostro territorio a firma di Grimaldi e Ascione, così tutti i partecipanti avranno l'occasione di assistere alla nascita e realizzazione di un'opera cinematografica. Si ringraziano gli imprenditori locali che stanno collaborando, a vario titolo, alla buona riuscita dell'evento.