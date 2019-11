Parte da Corigliano Rossano il “Facciamo Ecoscuola Tour”

Partirà dal Liceo "San Nilo" di Rossano centro storico a Corigliano-Rossano, il tour calabrese della deputata Elisa Scutellà per promuovere il programma "Facciamo EcoScuola": il primo strumento di sostentamento volto a sostenere progetti di riqualificazione green degli istituti scolastici ed interamente finanziato con il fondo di risparmio ottenuto grazie alla restituzione delle indennità parlamentari dei portavoce del Movimento 5 stelle.

Appuntamento, allora, a domani mattina (Sabato 9 Novembre) a partire dalle ore 9.30 nel prestigioso Liceo Classico "San Nilo" di Corigliano-Rossano dove la portavoce pentastellata alla Camera dei Deputati, Elisa Scutellà, incontrerà studenti, docenti ed il dirigente d'istituto per illustrare le importanti misure previste dal programma "Facciamo EcoScuola".

«Come prima tappa per il mio nuovo tour – dice Elisca Scutellà - ho scelto il Liceo classico che ho frequentato negli anni della mia adolescenza e del quale conservo bellissimi ricordi. Per cui non può che emozionarmi profondamente tornarci a distanza di anni seppur in una veste diversa. Con questa iniziativa infatti vorrò informare gli studenti, il corpo docenti ed amministrativo del "S.Nilo" di un'occasione irrinunciabile per poter accendere a dei contributi così da rendere la scuola più sostenibile e più sicura».

«Ritengo che coinvolgere anche i ragazzi, spiegar loro cosa significa avere una "ecoscuola" – aggiunge la parlamentare - sia un passo decisivo per il loro percorso di crescita che inizia tra i banchi di scuola e si protrae inevitabilmente nella società. Ringrazio di cuore il Dirigente scolastico del S.Nilo, il Prof. Antonio Franco Pistoia, che ha accolto con entusiasmo la mia proposta e spero che questo mio impegno possa infondere nei ragazzi di oggi, adulti di domani, un maggior senso di responsabilità e rispetto verso l'ambiente».