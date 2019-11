Crosia (Cs), Russo: "Caso Mazza, città ha dimostrato grande solidarietà"

«Nella rocambolesca vicenda che nei giorni scorsi ha interessato il nostro concittadino Domenico Mazza, è emerso il forte carattere solidale di tutta la comunità di Crosia Mirto. E questo non può che farmi e farci onore. Dalle parrocchie ai giovani per finire agli uffici comunali, tutti hanno dato il loro prezioso contributo al gruppo interforze che in quelle lunghe ore di ricerca ha operato per portare in salvo l'uomo. E alla fine, nel momento del ritrovamento, è stata una festa per tutti».

È quanto dichiara il sindaco di Crosia, Antonio Russo, che nelle ore delle incessanti ricerche di Domenico Mazza, tra domenica 3 e lunedì 4 novembre scorsi, è stato in costante contatto con il gruppo interforze composto da Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del fuoco.

«Un sincero plauso – dice il sindaco Russo – lo dobbiamo ai Carabinieri della Compagnia di Rossano e della locale stazione di Mirto, ai Vigili del fuoco di Cosenza e Rossano e dal reparto speciale di soccorso alpino della Guardia di Finanza che non si sono fermati un attimo e hanno battuto in lungo e in largo il territorio, senza lasciare nulla al caso, per trovare il nostro concittadino. Un'operazione sicuramente complessa che per fortuna si è chiusa nel giro di poco tempo con il rinvenimento dell'anziano signore».

Domenico Mazza, ricordiamo, era scomparso la scorsa domenica 3 novembre. I familiari, allarmati, avevano allertato le forze dell'ordine che con un ampio schieramento di uomini e mezzi si sono messi subito alla ricerca dell'uomo. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte e per l'intera giornata di lunedì 4 novembre, quando nel primo pomeriggio è stato ritrovato, in buone condizioni, ai piedi dell'impalcato del ponte Trionto (lato Corigliano-Rossano), lungo la Statale 106.