Promozione patrimonio culturale, Corrado (M5S): “Amantea esempio virtuoso”

"La cittadina calabrese di Amantea (CS) offre un esempio virtuoso di programmazione degli interventi tesi ad acquisire conoscenze e in futuro a promuovere il patrimonio culturale che la comunità locale ha ereditato dall'Antichità classica.

Il Comune, infatti, con la delibera di Giunta n. 147 del 30 ottobre scorso, ha licenziato un atto di indirizzo, rivolto all'ufficio tecnico comunale, per avviare la procedura espropriativa dell'area in località"La Principessa" ascrivibile all'antica Temesa,oggetto di una campagna di scavi curata dall'Università di Messina nel giugno 2010.La missione, svolta in collaborazione con l'allora Soprintendenza Archeologica e originata dalla scoperta fortuita di strutture murarie antiche nei lavori di allargamento di una strada interpoderale, vide il Comune ospitare generosamente a Campora diversi studenti, favorendo così le operazioni di scavo. Emerse, e fu poi ricoperta per garantirne la conservazione in attesa di disporre di ulteriori risorse, la parte ovest di un importante impianto termale.Per programmare l'indagine stratigrafica dell'intero complesso e dell'abitatoantico al quale si suppone fosse correlato, il Comune ha dovuto mettere in conto di procedere all'esproprio delle particelle catastali interessate. Come affrontare la spesa? A giugno 2018, con una delibera consiliare, è stata introdotta l'imposta di soggiorno sul territorio comunale, applicata dal 9 agosto successivo. Il gettito derivante da quella, teste il Regolamento, può anche finanziare "laprogettazione e realizzazione di interventi di recupero dei beni culturali", in primisarcheologici. Poiché ad oggi gli introiti della tassa di soggiornohannoprodotto un gettitosufficiente ad assicurarel'eventuale indennizzo connesso alla espropriazione delle tre particelle dove insistono i ruderi già noti, la lodevole operazione ha potuto essere avviata, con l'intenzione di farne il punto di partenza di un'esplorazione sistematica delleantiche vestigia urbane. L'atto è subordinatosolo ad eventuali rilievi del Ministero degli Interni, dato lo stato di dissesto finanziario in cui versa ilComune di Amantea". Lo afferma in una nota Margherita Corrado (M5S Senato - Commissione Cultura).