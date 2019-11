Verso la costruzione di un sistema locale sostenibile del cibo nell’area urbana allargata: incontro-dibattito a Rende

Il nutrirsi inteso come atto consapevole e, soprattutto, etico: ecco a cosa puntano i piani del cibo, progetto nazionale promosso dal Cric e nel cui circuito è stato inserito Rende, unico comune della provincia di Cosenza.

L'assessorato alla cultura ha da subito: "sposato l'idea, ma soprattutto l'opportunità che implicherebbe per il nostro territorio la costruzione di un sistema alimentare locale e sostenibile", ha affermato Marta Petrusewicz.

Giovedì 7 novembre alle h 15,00 nella sala Tokyo del museo del Presente ci sarà il primo degli incontri prefissati.

"Verso la costruzione di un sistema locale sostenibile del cibo nell'area urbana allargata", questo il titolo dell'iniziativa che si snoderà attraverso un percorso che coinvolge diverse regioni italiane che si confronteranno il prossimo 21 novembre a Roma per condividere buone pratiche volte alla promozione di interventi integrati e di supporto allo sviluppo sostenibile di un'alimentazione salutare. L'introduzione dei lavori è affidata a Francesca Francesca De Stefano per il CRIC. Spazio poi alle relazioni introduttive affidate a Giuseppe Gaudio e Francesca Curcio, rispettivamente ricercatore e tirocinante CREA-PB–Laurea Magistrale in Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo che si occuperanno di concetti e modelli per la pianificazione alimentare.

Giaime Berti, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Presidente del Consiglio del cibo di Livorno parlerà invece della costruzione condivisa delle politiche del cibo raccontando l'esperienza della sua città.

GAS Utopie Sorridenti parleranno dell'esperienza locale della rete.

Mario Coscarello del DISPeS insieme al sindaco del comune di Cerzeto Giuseppe Rizzo illustreranno il progetto "Il seme che cresce" raccontando l'esperienza della mensa scolastica del paese.



Annamaria Vitale, sempre per il DISPeS, discuterà intorno al tema del cibo e dell'agricoltura nel Piano di Zona.

Per l'Arsac Raffaella Fragale e Fabio Petrillo illustreranno l'esperienza degli orti nelle scuole o la ricerca della biodiversità in Calabria.

Dopo il dibattito le conclusioni saranno affidate a Federica Martignani, già tirocinante CREA-PB –Laurea Magistrale in Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo

che proporrà un piano di Innovazione sociale nell'area urbana nell'ambito dell'agricoltura sociale.

A coordinare i lavori sarà la giornalista Simona De Maria.