Caloveto (Cs), il mercato si sposta in via Nenni

Per i lavori di riqualificazione in corso di Piazza dei Caduti, il tradizionale mercato rionale che si tiene ogni primo e terzo mercoledì del mese si terrà in via Pietro Nenni invece che in via Mancini.

È quanto contenuto nell'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal Sindaco Umberto Mazza che con il consigliere comunale delegato al commercio Alfredo Lettieri, sottolinea che la scelta di ubicare il mercato in un altro sito è stata dettata dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di andare incontro alle esigenze e alle richieste avanzate dagli ambulanti ed operatori commerciali.

Il primo ed il terzo mercoledì di ogni mese, dalle ore 7 alle ore 13, fino a nuova revoca, sarà vietata la sosta sul lato sinistro di via Nenni, a partire dal bivio. - (Fonte: Comune di Caloveto – Comunicazione Strategica/Istituzionale Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).