Ubriaco prende a botte la moglie davanti ai figli: arrestato nel Cosentino

In preda all'alcol ha picchiato la moglie davanti ai loro quattro figli ma la donna, che e' riuscita a divincolarsi, ha contattato il 112. Un cittadino romeno di 46 anni, con precedenti specifici, e' stato arrestato a Mangone dai carabinieri della Compagnia di Rogliano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, sposato con una connazionale, dopo essere stato arrestato e condannato per lesioni alla consorte era tornato a vivere con lei. La riconciliazione pero' non e' bastata all'uomo che, ubriaco, ha nuovamente malmenato la moglie. I militari, giunti sul posto dopo la richiesta di aiuto da parte della vittima, hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza che ha condotto la donna nell'ospedale di COSENZA. A carico del quarantaseienne, nei cui confronti la donna ha presentato denuncia, e' stata emessa una misura cautelare di divieto di dimora nel comune di residenza.

Dettagli Creato Mercoledì, 06 Novembre 2019 17:55