Cassano allo Ionio (Cs), approvato atto d'indirizzo potenziamento potabilizzatore Marina di Sibari

La Commissione Straordinaria del Comune di Cassano All'Ionio, con i poteri della giunta, ha discusso e approvato l'Atto di indirizzo riguardante i lavori di ampliamento e potenziamento chiarificatore/potabilizzatore del villaggio Marina di Sibari, istallazione autoclave in linea per l'approvvigionamento idrico potabile delle attività produttive e commerciali del villaggio Marina di Sibari, istallazione autoclave in linea di rilancio e stabilizzazione portata sulla condotta idrica alle contrade Baldanza-Tre Ponti-Corsi-Lattughelle-Permuta-Scavi di Sibari e ampliamento della rete idrica alla contrada Sant'Abate di Cassano centro.

I lavori previsti, saranno effettuati con un contributo pari ad € 178.000,00 erogato dal Ministero dell'Interno, quale per risarcimento danni alle popolazioni colpiti dall'evento straordinario dell'ente locale di Cassano All'Ionio, sciolto per infiltrazioni mafiose, con Decreto del Presidente della Repubblica datato 24 novembre 2017. Nell'atto, in premessa viene evidenziato che durante la stagione estiva appena trascorsa si sono verificati alcuni inconvenienti gravi ed inerenti la erogazione dell'acqua potabile e non, al villaggio Marina di Sibari, alle località Corsi, Lattughelle, Permuta ed agli Scavi di Sibari, oltre alla sospensione temporanea di erogazione acqua ad alcuni fabbricati residenziali della Contrada Sant'Abate che a causa della dismissione da parte della SORICAL, di uno dei collettori di adduzione del serbatoio di acqua potabile di Cassano Alto, sono rimasti privi di allacciamenti alla rete di erogazione acqua. Episodi che hanno indotto l'Amministrazione Straordinaria a utilizzare il contributo ministeriale per l'eliminazione degli inconvenienti. Il progetto preliminare, è stato realizzato dagli uffici comunali preposti. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune è stato destinato l'Atto di Indirizzo, per l'utilizzo del Contributo di € 178.000,00 erogato dal Ministero dell'Interno per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto approvato, presso i siti individuati.