Perseguita ex compagna, arrestato dai carabinieri a Tortora (Cs)

I carabinieri hanno arrestato a Tortora un uomo di 41 anni con l'accusa di avere perseguitato l'ex compagna. L'arresto e' stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Paola su richiesta della Procura della Repubblica. L'uomo, nonostante nel recente passato per comportamenti analoghi fosse stato arrestato, ha continuato nella sua condotta molesta, iniziata nello scorso mese di luglio, ai danni della donna. Il 41enne, in particolare, avrebbe pedinato l'ex compagna dal luogo di lavoro fino alla sua abitazione, rompendo, con un arnese in ferro, la porta d'ingresso della casa, e fuggendo poi nel momento dell'arrivo dei carabinieri, intervenuti su richiesta della donna.

Dettagli Creato Martedì, 05 Novembre 2019 19:36