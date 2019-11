Parte da Corigliano-Rossano (Cs) il tour "Facciamo ecoscuola"

Partirà da Corigliano-Rossano il tour che porterà la portavoce del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati, Elisa Scutellà, nelle scuole calabresi per promuovere il programma "Facciamo Ecoscuola". Si tratta di un progetto finanziato con 3 milioni di euro, dei 103 restituti dai parlamentari pentastellati, destinato a riqualificare in chiave green gli istituti scolastici. Saranno finanziate idee innovative ed ecosostenibili per un massimo di 20mila euro.

È quanto fa sapere la stessa parlamentare, pronta ad avviare questa nuova campagna di promozione nella sua regione, partendo proprio dalla sua Città.

«Grazie a tre milioni di restituzioni di portavoce 5stelle di Camera e Senato – fa sapere Elisa Scutellà - abbiamo finanziato l'iniziativa "Facciamo Ecoscuola", un'irrinunciabile opportunità per le scuole pubbliche di proporre progetti che rispettino criteri di sostenibilità ambientale».

«Per la Calabria sono stati stanziati 128.287,14 euro, fondi che verranno destinati agli istituti scolastici della mia regione che, a seguito dell'invio dei progetti, avranno ottenuto, a livello regionale, il maggior numero di voti».

«Ho deciso di intraprendere un tour partendo proprio dalle scuole di Corigliano-Rossano, dove sono cresciuta, per promuovere ed informare i dirigenti scolastici, gli alunni ed i docenti del territorio di questa importante occasione, che potrebbe permetter loro di accedere ad un contributo di diecimila o ventimila euro, sviluppando progetti che siano legati alla sostenibilità ambientale, come ad esempio la messa in sicurezza degli spazi, la rimozione di amianto, la creazione di orti scolastici e così via. Il percorso di crescita dei nostri figli inizia proprio dalla scuola ed è necessario ed imprescindibile che gli edifici siano sicuri e allo stesso tempo stimolanti e che gli studenti possano imparare ad amare l'ambiente e saperlo tutelare già tra i banchi di scuola».