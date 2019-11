Cassano (Cs), demolizione e ricostruzione Scuola Primaria “Gino Bloise”

Con determina del responsabile del Settore dell'Area Tecnica del Comune di Cassano All'Ionio, Ing. Domenico Calabrò, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori riguardanti gli "Interventi di demolizione e ricostruzione della Scuola Primaria "Gino Bloise" di via Giovanni Amendola", al Raggruppamento Temporaneo Imprese Perrone Geom. Antonio – Edilbenincasa srl con sede in Corigliano Rossano, per l'importo di complessivo di € 449.212,73, (compresi € 12.662,12 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso), tenuto conto del ribasso del 23,930 % sull'importo a base d'asta. Per effetto del ribasso d'asta e del minor gettito d'IVA si è determinata una economia di spesa che è stata destinata in parte alla voce imprevisti e lavori in economia e ad una apposita voce del quadro economico definita "economie di progetto". La spesa complessiva per la realizzazione dei lavori previsti è pari a € 797.181,00 è finanziata sia con fondi regionali per € 781.317,10, sia con fondi di bilancio comunale, pari a € 15.863,90. Copia dell'atto è stato trasmesso al RUP, al Settore Finanziario, all'Ufficio appalti e contratti per quanto di competenza. La decisione di procedere alla demolizione e alla ricostruzione dell'edificio scolastico in questione, è maturata a seguito di un'approfondita campagna di indagini tecniche da cui è risultata una serie di vulnerabilità soprattutto di natura sismica della struttura scolastica che sarà realizzata ex novo nel rispetto dei volumi preesistenti. Gli interventi previsti, sono destinati a garantire la sicurezza strutturale dell'edificio scolastico nonché la funzionalità e la fruibilità degli spazi, per soddisfare le esigenze e i fabbisogni degli allievi e degli insegnanti.

Dettagli Creato Martedì, 05 Novembre 2019 15:39