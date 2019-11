San Giovanni in Fiore (Cs), Belcastro: “Usare meno plastica”

"La plastica è dannosa per l'ambiente. Ormai gli esperti ce lo ricordano tutti i giorni. Ognuno, nel proprio piccolo, può contribuire ad usarne sempre di meno". È quanto ha detto il sindaco, Pino Belcastro questa mattina al plesso scolastico della 'Gioacchino da Fiore' presentando il progetto 'Plastic Free'". Il primo cittadino ha aggiunto: "Da oggi la mensa scolastica della nostra città, che aveva già avviato il percorso, non farà più uso di plastica!

Grazie a ciò che è stato avviato dalla nostra amministrazione comunale e sottoscritto, fattivamente dal Parco della Sila, da oggi anche i bicchieri per l'acqua non sono più di plastica.

La nostra città, dopo aver avviato la raccolta differenziata nel 2017 con risultati davvero soddisfacenti, continua in maniera fattiva - ha proseguito il sindaco - a tutelare l'ambiente. Nei giorni scorsi è stato sottoscritto il contratto per avviare i lavori delle isole ecologiche nella nostra città. Ne saranno costruite 6 nel perimetro urbano e una più grande nella zona industriale. Le isole saranno moderne e video sorvegliate. Per chi conferirà i rifiuti nelle moderne isole ecologiche ci saranno anche degli incentivi da far valere sulle bollette della Tari".

Il sindaco, infine, ci tiene a far sapere che in molte zone del centro urbano e nelle zone adiacenti sono state montate numerose foto trappole per colpire gli incivili.

"La stragrande maggioranza dei sangiovannesi fa la differenziata e la fa bene, infatti, abbiamo superato il 60 per certo di raccolta.

La nostra lotta all'inciviltà - ha concluso il primo cittadino sangiovannese - non conoscerà tregua. L'Assessore all'ambiente, i nostri uffici e tutta l'amministrazione comunale sono impegnati a colpire chi deturpa il nostro splendido paesaggio. Lo sappiamo tutti: tolleranza zero!"

L'iniziativa si è svolta alla presenza del direttore del Parco della Sila Giuseppe Luzzi, del presidente della Coop de 'La Comune Sangiovannese' Antonio Madia, dei dirigenti dell'Asp Peppino Bitonti e Franco Cimino e della dirigente scolastica Maria Cristina Marzullo.