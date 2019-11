Il fumetto americano arriva in Calabria con il fumettista David Messina

Un incontro più unico che raro quello organizzato dalla scuola di arti visive Nero Su Bianco che, ve-nerdì 15 novembre porterà a Rende (CS) il celebre fumettista David Messina.

Messina dal 2005 lavora nel mercato americano, principalmente come disegnatore per la IDWpublishing, per la quale ha disegnato quattro miniserie basate sulla serie televisiva di Joss Whedon, Angel ed alcuni one shot.

Sempre per lo stesso editore ha realizzato numerose miniserie su Star Trek, incluso l'adattamento del più recente film insieme al regista JJ Abrams e gli sceneggiatori Orci & Kurtzman.

Dopo aver realizzato la miniserie di esordio della serie True Blood basata sull'omonima serie tele-visiva del premio oscar Alan Ball, ha lavorato alla serie Ultimate Spider-Man per la Marvel. Per la IMAGE comics crea assieme allo sceneggiatore Joe Casey, la maxiserie The Bounce. Di se-guito realizza il prequel dell'ultimo film di Star Trek - Into Darkness - assieme a Mike Jhonson e tor-na alla miniserie Ultimate Comics Wolverine: Origins e sulla serie Wolverine and The X-Men. Per la DC lavora a Catwoman con Genevieve Valentine ed una su Wonder Woman con testi di Shea Fontana.

Queste sono solo alcune delle esperienze più brillanti nel curriculum di Messina.

La scuola Nero Su Bianco di Rende (CS), che organizzerà la lezione speciale del 15 novembre, crede che i tempi siano maturi affinché i giovani fumettisti calabresi si approccino a maestri come Messina.

Ma il fumetto americano gode di una fama che va ben oltre il mondo degli appassionati. Tutti, al-meno una volta nella vita si sono imbattuti in un personaggio o serie nati negli Stati Uniti. Qualche nome? Spider-Man, Batman, V per Vendetta, Bone, Watchmen e così via. L'elenco è pressoché infinito e delinea le caratteristiche di un mondo di storie avvincenti, personaggi unici e di supereroi!

Il workshop, denominato "Heroes" per strizzare l'occhio all'iconico genere supereroistico, si terrà venerdì 15 novembre 2019 presso il Talent Garden Cosenza, situato in Via Alberto Savinio, Ren-de (CS), dalle ore 10:00 fino alle 19:00 circa.

Potranno iscriversi disegnatori e artisti dai 15 anni in su. Il programma della giornata è ricco e i posti sono limitati pertanto è necessario contattare la scuola Nero Su Bianco sul sito www.scuolanerosubianco.it oppure all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.