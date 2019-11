Impianti sciistici di Lorica: interviene l’assessore Musmanno

L'assessore Musmanno interviene sulla questione della riapertura degli impianti di risalita di Lorica, a poche settimane dall'inizio della stagione turistica 2019-2020. "Dopo le iniziative dello scorso anno per assicurare la riapertura degli impianti –afferma, in una nota, l'assessore alle Infrastrutture della Regione Calabria- nessuno può permettersi di dubitare dell'impegno della Giunta Oliverio per promuovere ogni forma di turismo in Calabria alternativa a quello di tipo balneare". "E' stato già individuato –prosegue la nota- un possibile percorso per garantire l'apertura degli impianti di Lorica a partire dal prossimo 8 dicembre, con la disponibilità del Comune di Casali del Manco e dell'Amministratore Giudiziario della Lorica Ski, ma, trattandosi di un impianto ancora sottoposto a sequestro giudiziario, come stato già chiarito pubblicamente, nessuna soluzione potrà essere adottata senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria".

