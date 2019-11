Covello e Magorno: "Italia Viva per il rinnovamento della Calabria"

"Tante energie e tanto entusiasmo per la prima riunione organizzativa di Italia Viva che si è tenuta a Rende. Un incontro molto partecipato alla presenza di amministratori locali, rappresentanti dell'associazionismo e del terzo settore con tante proposte per la crescita di Italia Viva in Calabria. Un partito popolare, riformista ed europeista che può contare sulla grande forza di un leader: Matteo Renzi. Avere un leader significa avere dei contenuti e la base contenutistica di Italia Viva è rappresentata dai 1000 giorni di governo Renzi, un'esperienza che ha portato all'Italia una serie di riforme attese da tempo. Un patrimonio da cui ripartire con la consapevolezza che c'è un futuro da scrivere e che i numeri positivi dei sondaggi che ci vedono verso la doppia cifra rappresentano un ulteriore elemento per continuare a lavorare con entusiasmo puntando al rilancio della Calabria. Nella nostra regione è necessario un rinnovamento radicale, rispetto all'ultima esperienza di governo regionale. E poi, come faro guida, avremo il valore della legalità sostenendo chi ogni giorno lavora per combattere la 'Ndrangheta, il malaffare e ogni forma di criminalità organizzata".

Così l'On. Stefania Covello e il Sen. Ernesto Magorno a margine della riunione di Italia Viva a Rende.