A Mormanno (Cs) il ricordo ai caduti e l’omaggio a due medaglie d'’oro al valor militare

«Non è una data qualunque, ma un momento per fare memoria sul grande sacrificio che ha permesso un mondo più libero e democratico. A quel sacrificio il sud ha offerto i suoi giovani migliori pagando un prezzo altissimo in termini di vittime: oltre 20mila in Calabria, di cui 8mila tra Cosenza e Castrovillari».

Il Sindaco di Mormanno, Giuseppe Regina, ribadisce il senso profondo della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate che l'amministrazione celebrerà al Faro Votivo dell'Aereonautica Militare, simbolo della cittadina del Pollino.

«Questa nostra terra - ha commentato Regina invitando cittadini, autorità civili e militari - ha dato tutto per la Patria ed ha contribuito ad edificarne le fondamenta con sudore, fatica e sangue». Nel corso della cerimonia che partirà da Piazza Umberto 1 alle ore 11.00 del 4 novembre, il corteo si recherà presso il faro Votivo dove si depositerà una corona di fiori alla lapide commemorativa, al milite ignoto e alle medaglie d'oro della cittadina, Silvio Paternostro e Gaetano Alberti.

"Il ricordo e la memoria dei nostri caduti per la Patria - ha concluso il sindaco di Mormanno - possa accendere i riflettori sul nostro agire quotidiano per procedere speditamente, con coerenza e trasparenza, ad un rinnovato senso di responsabilità a tutti i livelli».