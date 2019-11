Castrovillari (Cs), Vico: "Dialisi, serve più personale"

"La soppressione, dal primo novembre, della reperibilità notturna e festiva, nel Centro Territoriale del Servizio di Dialisi di Castrovillari (dove affluiscono le urgenze di Lungro, San Marco, Trebisacce e dei Comuni limitrofi), decisa, per forza di cose , dal Coordinatore della Rete Emodialitica dei 14 centri dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, dott. Carlo Sapio, è da stigmatizzare al di là di tutto per come tale situazione mette in ginocchio l'organizzazione sanitaria ed assistenziale specifica". Lo sostiene il Presidente del Consiglio Comunale di Castrovillari, Piero Vico.

"Lo fa, in particolar modo, anche lo scompenso che esiste fra personale e pazienti come si rileva , tra l'altro, nello spoke del capoluogo del Pollino, dove operano 7 infermieri più una malattia certifica fino al 02-01-2020 per 44 pazienti.

E' innegabile,dunque, l'importanza che potrebbe avere una corretta distribuzione del personale rispetto ad un bisogno che non può essere trattato con un numero inferiore di unità e di sedute emodialitiche rispetto ad esigenze presenti. Da qui l'importanza di ulteriori figure professionali sanitarie e infermieristiche.

Fattori, per altro, che la dicono lunga sul modo di come, ancora, viene gestita la sanità nonostante il grande acuto bisogno di salute.

Da qui la forte presa di posizione per affermare e rilanciare che la salute non è solo un bene da essere dispensato ma un diritto che necessita di essere erogato.

Un dovere vincolante e un ambito di responsabilità comune per dare risposte adeguate".