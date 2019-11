Grande entusiasmo per la cerimonia del Lions Club “Corigliano Thurium”

Lo scorso 27 ottobre si è svolta la cerimonia del passaggio della campana per il Lions Club "Corigliano Thurium" tra il presidente out coming Grazia Vulcano ed il presidente in coming Pino Piraino. L'evento, condotto dal Cerimoniere Cosimo Mosaico, si è svolto all'interno del suggestivo scenario del "Casinò Caruso" alla presenza di numerose autorità Lions: Klaus Algieri, Delegato del Governatore Nicola Clausi per l'anno sociale 2019/20 Rapporti con la Santa Sede, presidente Camera di Commercio di Cosenza e socio fondatore del Club Corigliano-Thurium; Antonio Monaco, Delegato del Governatore Nicola Clausi per l'anno sociale 2019/20 Gemellaggi Nazionali ed Internazionali; Felice Raso Costabile, Responsabile Distrettuale GST; Patrizia Garritano, Responsabile Area Social; Michele Martinisi, Presidente Zona 20 Rossano Corigliano–Castrovillari; i presidenti dei Lions Club della IX Circoscrizione insieme a quelli dei Club Service del territorio. Dopo l'ascolto degli Inni la serata è stata aperta dal past president Grazia Vulcano, che ha ricordato i Services effettuati durante il corso degli anni 2017/2018 e 2018/2019, ponendo l'accento su una frase di Melvin Jones, fondatore, del Lions Clubs International: "Non si può andare lontano, finché non si fa qualcosa per qualcun altro". Al termine del discorso, è avvenut la formalizzazione del passaggio di campana fra i due Presidenti con la consegna del martello da parte del presidente subentrato al presidente uscente. Il neo presidente Pino Piraino, da parte sua, ha ringraziato il presidente uscente per l'ottimo lavoro svolto e l'impegno profuso e ha illustrato il proprio programma con un interessante incipit sulla storia del Club, a lui nota per esserne stato parte attiva fin dalle origini. Il suo discorso è proseguito e ha toccato presente e futuro, indicando i componenti della "nuova squadra" con i rispettivi incarichi: il Segretario Antonio Liguori, il Tesoriere Anna Perri e il Cerimoniere Cosimo Mosaico. Nel corso della serata è stata consegnata a due giovani talenti, Adele Diodati e Luciano Donato, campioni Mondiali di Danze Standard Under, una moneta realizzata per l'occasione dal gioielliere-orafo Antonio Perri rappresentante "Il Toro Retrospiciente", moneta dell'antica Sibari. Momenti d'indiscussa emozione sono emersi, durante la cerimonia, allorquando la vitalità del Club "Corigliano Thurium" si è ulteriormente rinnovata e rinvigorita con l'ingresso di 4 nuovi soci: Agostino Acri, Vincenzina Palermo, Loredana Sisto, Maria Viteritti, esortati a considerarsi parte integrante di una grande famiglia e sottolineando l'importanza del gioco di squadra, per il conseguimento degli obiettivi, che accomuna tutto il Club Service. La serata si è conclusa con una cena di gala, si sono avvicendati momenti solenni e di spensierata allegria che hanno caratterizzato una vivace conviviale, in una magica atmosfera; le strette di mano sincere a suggellare l'importanza degli impegni di reale e fattiva collaborazione. L'obiettivo e al tempo stesso l'augurio per il nuovo anno è che il Club possa "servire", attraverso lo sviluppo di progetti che costituiscano per tutti i soci uno stimolo al raggiungimento di obiettivi sociali sempre più alti, un'occasione per un confronto dialettico di idee, un modo per rinsaldare l'amicizia che è il fine e mai un mezzo e che rappresenta la massima espressione in cui si vive il senso del "we serve".

