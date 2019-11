San Donato di Ninea punta sulla valorizzazione della montagna

Sostenere lo sviluppo di attività ricettive finalizzate allo sviluppo turistico. È, questo, l'obiettivo del bando di gara per l'affidamento in concessione del rifugio Piano di Lanzo, sito nell'omonima località montana e che sarà ufficialmente inaugurato, con un evento ad hoc, nel corso della 29esima Festa d'Autunno in programma per venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre.

A rilanciare obiettivi sottesi all'iniziativa istituzionale è il vicesindaco Angelo De Maio ribadendo, insieme al Sindaco Jim Di Giorno, che il progetto si inserisce nel solco e nella cornice dell'impegno ormai consolidato e riconosciuto dell'Amministrazione Comunale di valorizzazione, fruizione e comunicazione strategica del patrimonio identitario montano e delle sue strutture ed infrastrutture turistiche.

Sul sito istituzionale è partita oggi, venerdì 1° novembre, la fase di pre-informazione che durerà 30 giorni per consentire di far conoscere le condizioni del bando. Il bando sarà poi pubblicato sul sito del MEPA e sarà possibile avviare le procedure per partecipare.

È obbligatorio, in questa seconda fase, visitare ed esaminare attentamente i locali, gli impianti, le attrezzature, gli arredi, gli utensili, nonché tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto influenti sul servizio fornito. La mancata effettuazione del sopralluogo comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

L'importo del canone a base d'asta è di 3 mila e 500 euro annui; 291,66 euro al mese, per un importo complessivo di 42 mila euro per 12 anni.

Le domande dovranno essere inviate sul sitowww.acquistiinretepa.it. L'affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.