Regionali, Guglielmelli (Pd): "Sostegno candidatura Callipo sarebbe errore"

"Se fossero vere le indiscrezioni per cui il Commissario del PD della Calabria punterebbe su Pippo Callipo per la candidatura alla presidenza della Regione, saremmo ben oltre gli errori commessi in Umbria". Lo scrive su facebook il segretario della Federazione provinciale di Cosenza, del Partito democratico, Luigi Guglielmelli. "Saremmo di fronte - aggiunge - alla proposta di un imprenditore che ha sostenuto il centrodestra cinque anni fa e che dieci anni fa si e' candidato in contrapposizione al centrosinistra, determinando la vittoria di Scopelliti. La storia politica delle persone ci dice a quale campo appartengono e siccome esistono destra e sinistra possiamo collocare Pippo Callipo nel campo del centrodestra e piu' precisamente in quello di Fratelli d'Italia".

Dettagli Creato Giovedì, 31 Ottobre 2019 19:51