Cassano allo Ionio (Cs), Terme Sibarite: autunno da record

"La chiusura del mese di ottobre fa registrare un trend in crescita (+4%) rispetto agli stessi mesi della stagione termale 2018. Si tratta di un risultato al quale ha contribuito anche l'accresciuto livello di sensibilità e di consapevolezza rispetto ai temi dell'educazione alla salute ed alla prevenzione sui quali Terme Sibarite, nel solco di quell'impegno di responsabilità sociale che ormai la caratterizza e distingue, continueranno a farsi promotrici nel territorio".

È quanto dichiara l'Amministratore Unico Domenico Lione esprimendo soddisfazione, insieme a tutta il team della struttura, per il vero e proprio boom di ingressi e prestazioni fatto registrare in questi mesi, soprattutto in questo mese di ottobre che si chiude, dalla variegata utenza proveniente dall'hinterland della Sibaritide, dell'entroterra e del basso e alto ionio cosentino, ma anche da fuori regione.

Conclusa, oggi (giovedì 31) la prima delle due date dedicate alla psoriasi, l'Open Day si ripeterà anche sabato 2 novembre. Per info e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0981 71376. Visite e prestazioni si effettueranno dalle ore 8 alle ore 11.

"I numeri importanti che stiamo registrando – aggiunge l'Amministratore – confermano la presenza di una domanda sempre più alta e variegata alla quale continueremo rispondere con prestazioni e servizi di elevata, riconosciuta ed apprezzata qualità. Con la prossima inaugurazione della Spa, nei primi mesi del 2020, le terme dell'antica Sybaris – conclude Lione – rilanceranno e promuoveranno questo impegno con l'offerta di servizi di benessere e bellezza, oltre la tradizionale stagione termale dei mesi di maggio-novembre, 365 giorni l'anno".

Dai bagni solfurei dermatologici a quelli indicati per le patologie artroreumatiche, dai fanghi con bagno di annettamento a quelli con bagno terapeutico, dalle irrigazioni vaginali, al ciclo per la sordità rinogena, dall'humage alle inalazioni. È stato e continua ad essere un altro autunno di successo e di presenze per Terme Sibarite che oggi (giovedì 31) sono letteralmente state prese d'assalto, tra i tanti ospiti, da una nutrita delegazione di Corigliano-Rossano.