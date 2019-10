Pd Cosenza, domani si riunisce la direzione provinciale del partito

È convocata per domani mattina 1 Novembre alle ore 10,00, presso la Federazione provinciale in via Macallè a Cosenza, la Direzione provinciale del PD, per discutere il seguente ordine del giorno: iniziativa politica nel contesto nazionale e regionale.

La relazione introduttiva sarà svolta dal Segretario provinciale Luigi Guglielmelli.

Alla direzione oltre i componenti elettivi e di diritto sono stati invitati anche i parlamentari, i consiglieri regionali, il Presidente della Regione e il Presidente della Provincia.

Dettagli Creato Giovedì, 31 Ottobre 2019 14:30