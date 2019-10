Il Coordinamento Provinciale Giovanile di Forza Italia, riprendendo il pensiero del Coordinatore Regionale Luigi De Rose, denuncia lo stato di degrado della sanità calabrese. "La vicenda del ragazzo accasciato per terra per mancanza di letti e barelle a Corigliano o, ancora, la notizia del crollo del soffitto in un reparto dell'Ospedale Annunziata di Cosenza descrive lo stato della sanità calabrese: totalmente allo sbando. Chiediamo - affermano i giovani azzurri - che il nostro diritto alla salute venga rispettato e tutelato. Per farlo, è necessario ripartire da una nuova classe dirigente con a cuore solo ed esclusivamente gli interessi dei calabresi".

Dettagli Creato Mercoledì, 30 Ottobre 2019 18:45