Unindustria Calabria: "Serve task force emergenza enti locali"

"Leggiamo con preoccupazione dalla stampa delle gravissime difficolta' finanziarie di molti enti locali di tutta la regione e del Cosentino in particolare. Se da un lato preoccupano l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di questi enti, dall'altra deve far riflettere l'assetto generale degli organi periferici dello Stato che continuano a subire tagli continui da parte del governo centrale, con conseguenti ricadute negative per i territori e per i conti degli stessi enti costretti a ricorrere ad una maggiore imposizione diretta su tutti i cittadini gia' pesantemente vessati". E' quanto affermano i presidenti di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca e di Confindustria Cosenza, Fortunato Amarelli. che, in una nota congiunta, esprimono "forte preoccupazione per gli effetti drammatici che potrebbero prodursi a cascata tanto per il sistema economico che per la tenuta degli assetti sociali locali". "Riceviamo indicazioni circostanziate e continue - proseguono Mazzuca e Amarelli - da parte di numerose imprese che vantano crediti dalle pubbliche amministrazioni da tempi particolarmente lunghi e che percio' rischiano di dover chiudere l'attivita' e licenziare il proprio personale dipendente. Queste stesse imprese non solo corrono il rischio concreto di non vedere piu' soddisfatte le proprie spettanze, ma vedono aumentare in maniera esponenziale le difficolta' di accesso al credito. Le banche, infatti, tendono a non aprirsi all'interlocuzione con imprese in possesso di crediti, ancorche' certi ed esigibili, verso i comuni e gli enti pubblici in generale".

Per i rappresentanti degli industriali "i contorni e le dimensioni del fenomeno sono tali da meritare una attenzione specifica e dedicata da parte del Governo. Si tratta di garantire lo stato di diritto per tutti coloro che hanno eseguito lavori o prodotto forniture verso gli uffici pubblici e che continuano a produrre ricchezza, a garantire lavoro ed a versare le tasse. Nello stesso tempo serve assicurare ai lavoratori delle imprese il diritto alla corresponsione delle spettanze al pari dei dipendenti pubblici. Non possiamo accettare che le imprese falliscano perche' lo stato non paga". La proposta del presidente di Unindustria Calabria e di quello di Confindustria Cosenza e' di "far fronte a questa vera e propria emergenza. Per questo chiediamo al Governo, con il supporto dei Prefetti e di rappresentanti istituzionali sui territori, l'istituzione di un task force per immaginare opportuni interventi specifici, in grado di scongiurare prevedibili effetti negativi sulla gia' gracile economia regionale".