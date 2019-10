San Donato di Ninea (Cs), il 17 novembre giornata di prevenzione oncologica

Educazione alla salute, domenica 17 novembre a San Donato di Ninea è la giornata della Prevenzione Oncologica. Ecografie e visita senologica gratuite. Posti limitati.

A darne notizia è l'assessore alla pubblica istruzione e politiche sociali Giovanna Spingola che a nome del Sindaco Jim Di Giorno ringrazia il dottore Sisto Milito, specialista in oncologia e dirigente medico dell'Asp di Cosenza per la sensibilità e disponibilità dimostrate. Sarà lui ad effettuare le visite che si effettueranno alle ore 15,30 presso l'ambulatorio della Guardia Medica di Via Vincenzo Monaco, al civico n.1.

L'autorizzazione all'uso dei locali è stata concessa dall'Asp di Cosenza nei giorni scorsi.

L'iniziativa è promossa dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Avis provinciale di Cosenza e l'Ancri, Associazione Nazionale Cavaliere della Repubblica Italiana - sezione di Cosenza.

I posti sono limitati. Per prenotazioni ed informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio servizi sociali al numero 0981 63011.

Lo screening è riservato in via preferenziale alle donne di età tra i 25 ed i 50 anni, visto che per le donne oltre tale età la visita è già gratuita. - (Fonte: Comune di San Donato di Ninea – Comunicazione Strategica/Istituzionale Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying)