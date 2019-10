Caloveto (Cs), il sindaco: “Entroterra sopravvive con mantenimento servizi”

Il mantenimento, il potenziamento ed il miglioramento di servizi rappresentano la condizione essenziale per frenare l'emorragia demografica dei comuni dell'entroterra. L'unica strada per promuovere la sopravvivenza dei piccoli centri, che non è una missione impossibile, è quella di preservare condizioni di vivibilità normale, promuovere occasioni di crescita e sviluppo eco-sostenibile.

È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza esprimendo soddisfazione per l'attenzione e l'impegno che Poste Italiane, in occasione dell'evento Sindaci d'Italia, tenutosi ieri (lunedì 28) a Roma, ha ribadito nei confronti dei piccoli comuni che - ricorda il Sindaco - rappresentano la maggior parte delle autonomie locali e l'eredità storica e identitaria più preziosa del Paese.

Poste Italiane – aggiunge il Primo Cittadino - che a Caloveto è presente con un suo ufficio dotato di postazione Postamat rappresenta a tutti gli effetti un presidio irrinunciabile per la sopravvivenza dei borghi.

Mazza che ha partecipato all'evento con una delegazione di sindaci calabresi era tra i 4 mila amministratori che hanno affollato il centro congressi La Nuvola, per la seconda edizione dell'evento nazionale che ha registrato il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presenza, tra gli altri, insieme al presidente dell'Azienda Matteo del Fante, del Premier Giuseppe Conte. - (Fonte: Comune di Caloveto – Comunicazione Strategica/Istituzionale Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).