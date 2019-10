Comunali Cassano allo Ionio (Cs), Italia del Meridione sostiene il candidato sindaco Gianni Papasso

"L'Italia del Meridione sostiene con convinzione la candidatura di Gianni Papasso a Sindaco della Città di Cassano allo Jonio. Persona per bene che negli anni ha dimostrato di sapere ben interpretare le necessita e prerogative della sua collettività e territorio. I candidati e tutta Idm non faranno mancare il supporto necessario per dare una guida capace, esperta e competente all'intera sibaritide cui spetterà nei prossimi anni un ruolo importante non solo nella provincia di Cosenza ma in tutta la Calabria. Di questo ed altro si è discusso nei giorni scorsi a Cassano in sede IdM alla presenza del Consigliere Regionale On. Orlandino Greco, del coordinatore provinciale Raffaele Papa, di Sergio Praino commissario cittadino e di Felicia Laurito, i quali hanno assicurato pieno sostegno ai candidati per la carica di consigliere comunale Luigi Antonio Guidi nella lista Per Amore di Cassano e Denise Iannicelli nella lista Rinascita. Politica è risolvere i problemi ma anche progettualità e prospettive di una piana dalle enormi potenzialità di sviluppo turistico ed agricolo e commerciale, ed è soprattutto su questo che l'Italia del Meridione ed i propri canditati daranno straordinario impulso affinché si abbia crescita e sviluppo dell'intera area". E' quanto si legge in una nota di Raffaele Papa, coordinatore di IdM nella provincia di Cosenza.

Dettagli Creato Martedì, 29 Ottobre 2019 10:06