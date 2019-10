Decade sindaco di San Pietro in Guarano: Mario Veltri dichiarato ineleggibile

Il Tribunale di Cosenza ha dichiarato l'ineleggibilita' di Mario Veltri, sindaco di San Pietro in Guarano, dichiarandolo decaduto dalla carica. Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato da Francesco Acri, candidato sindaco e non eletto, nelle elezioni amministrative del maggio scorso, quando Veltri ottenne la maggioranza dei consensi.

Il Tribunale ha rilevato come ci sia stato, in quelle consultazioni, un elemento di distorsione del voto popolare, dal momento che Veltri era in carica come direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera di Cosenza nel periodo antecedente l'elezione. Nelle motivazioni della sentenza e' scritto, tra l'altro, che "la causa ostativa all'eleggibilita' riguarda tanto i dirigenti delle Aziende sanitarie, quanto quelli delle Aziende ospedaliere".