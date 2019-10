Regionali, il sindaco di Montalto Uffugo appoggia Carlo Tansi

‹‹Ringraziamo il sindaco Pietro Caracciolo per essere intervenuto all'incontro di Carlo Tansi con i cittadini di Montalto per presentare il suo programma elettorale››. Lo scrivono in una nota i membri dei comitati montaltesi che sostengono Tansi nella corsa a presidente della Regione Calabria.

‹‹Sono venuto qui con il cuore, per un carissimo amico che – ha detto il primo cittadio di Montalto Uffugo - conosco da tempo. Carlo ed io abbiamo una visione molto vicina del modo di condurre la politica: io personalmente non sono legato a carrozzoni politici a differenza di altri sindaci qui vicini. Montalto sconta questa lontananza dai politici e per certi aspetti viene tenuta ai margini di determinate situazioni, dove purtroppo ho dovuto sgomitare per far rivalere le nostre posizioni. Innanzitutto ti auguro di vincere, sono sicuro che con te alla Regione, si potrà avere una svolta ma ti dovrai circondare di persone con una professionalità alta come la tua, dimostrata con la Protezione Civile. Montalto è con te››.

‹‹Queste belle parole di Pietro Caracciolo, la sua presenza e il suo intervento – continuano i membri del comitato - hanno certamente dato ancor più vigore all'intera comunità montaltese che, per la prima volta, ha la possibilità di eleggere un proprio concittadino a capo della regione Calabria.

Parole che ci spingono ancor di più a sostenere Carlo Tansi perché oltre a non essere un politico, per come viene comunemente percepito oggi, è un uomo libero e competente che per contrastare il malaffare ha rotto il silenzio tombale cui è abituata la Calabria passando alle denunce, puntando anche al risveglio sociale e culturale e a una rifondazione della macchina burocratica calabrese››.